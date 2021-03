Aanbiedingen weerspiegelen trends 2020

NIEUWVEEN - Door een stijging in het aantal aanbiedingen die alleen online gelden, is het aantal promoties in 2020 met 1 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook worden producten die in lijn zijn met huidige consumententrends, vaker met korting aangeboden.

Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Yenom op aanvraag van Levensmiddelenkrant.

Pascal Arts, directeur van Yenom, bekeek de 17 grootste supermarktformules en hun aanbiedingen. “We zien dat als we ‘online only’-aanbiedingen, die alleen in de webshops gelden, buiten beschouwing laten, er een daling in aantal aanbiedingen van 1,5 procent was”, vertelt hij.

“Wat ook opvallend is, is dat de aanbiedingen wel steeds extremer worden, dus ‘5 halen, 2 betalen’ of nog gekker. In 2019 zagen we slechts 169 aanbiedingen met een korting tussen de 65 en 80 procent, maar dit waren er afgelopen jaar al 289”, vertelt Arts.

Gezondheid

Daarnaast concludeert Yenom dat formules veelal de huidige trends, zoals letten op gezondheid, volgen in hun promoties. Zo werd er bijvoorbeeld meer alcoholvrij bier voor een gereduceerd tarief aangeboden: 445 aanbiedingen in 2020 ten opzichte van 264 het jaar ervoor. Plantaardige producten kregen dubbel zo vaak korting en ook kant-en-klare verspakketten waren 25 procent vaker in de aanbieding.

Ook bleken vorig jaar voor het eerst mondkapjes in de aanbieding, 62 maal. “Dat is een trend die voorlopig nog wel zal doorzetten, aangezien het er dit jaar al 11 zijn”, zo ziet Arts.

Bron: Levensmiddelenkrant