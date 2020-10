AB InBev ziet omzet stijgen en investeert in stabiliteit

LEUVEN – In tegenstelling tot concurrent Heineken heeft AB InBev meer bier verkocht in het derde kwartaal van dit jaar. De omzet steeg met 4 procent. “Ons derde kwartaal weerspiegelt onze fundamentele kracht als 's werelds grootste brouwer en de veerkracht van de wereldwijde biercategorie”, aldus ceo Carlos Brito. De winst daalde echter fors vanwege grote uitgaven om het bedrijf stabiel te houden.

De stijging van de omzet komt volgens AB InBev door een combinatie van een gestegen afzet met 1,9 procent en een hogere opbrengst per hectoliter. Deze steeg met 2,3 procent. Brito toonde zich dan ook tevreden: “We zijn erin geslaagd sterke volume- en opbrengstenprestaties neer te zetten dankzij ons vermogen om ons snel aan te passen aan de veranderende behoeften van onze klanten en consumenten.” Merken als Budweiser, Stella Artois en Corona deden het bijzonder goed in het derde kwartaal, waardoor de verkoop ervan wereldwijd met 6,8 procent toenam.

De totale omzet in de eerste negen maanden is wel met 6,8 procent afgenomen ten opzichte van 2019. De afzet van bier is namelijk in de eerste drie kwartalen namelijk met 8,3 procent gedaald. De winst daalde eveneens, zowel in het derde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, als in de eerste negen maanden. Bedroeg de winst in de eerste drie maanden van 2019 nog 7,1 miljard dollar, in dezelfde periode dit jaar was de winst nog maar 1,7 miljard dollar.

Hoge uitgaven

De gedaalde winst is te verklaren door de gestegen uitgaven van AB InBev. De brouwer investeerde stevig in zijn online business tot business platforms, e-commerce en digitale marketing. De kortlopende schuldenlast werd daarnaast met maar liefst 11,4 miljard dollar verlaagd. AB InBev stelt dat dit nodig was om zijn leidende positie te behouden en kondigde daarom ook aan om af te zien van het uitkeren van Interimdividend, een voorschot op het uiteindelijke dividend. Dit moet de brouwer stabiliteit verschaffen in onzekere tijden en op lange termijn voor extra groei zorgen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops