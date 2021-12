AB InBev ‘net zero’ in 2028

BREDA – AB InBev kondigt de ambitie aan haar vijf grootste brouwerijen in Europa versneld naar ‘net zero’ te brengen. Het gaat om de brouwerijen van Magor en Samlesbury in het VK, die in 2026 aan de beurt zijn, en die van Leuven en Jupille in België en Bremen in Duitsland, die in 2028 op de rol staan. De uitstoot zou hiermee jaarlijks met 110.740 ton verminderd worden. Ook de Nederlandse brouwerijen, waaronder de Dommelsche Bierbrouwerij, worden versneld naar CO2-reductie geleid.