AB InBev trakteert zorg op rondje 0.0

BREDA – Tien ziekenhuizen en zorginstellingen in Midden- en Zuid-Nederland zijn getrakteerd op een ‘rondje’ Jupiler 0.0% door AB InBev. In totaal zijn er 13.000 blikken geschonken, laat de brouwer weten. De actie staat in het teken van Dag van de Verpleging.

AB InBev wil zorgprofessionals extra bedanken in tijden van COVID-19. “We hopen dat zorgprofessionals vandaag samen, uiteraard op 1.5 meter afstand, kunnen proosten en zich extra gewaardeerd voelen”, zegt Nicolas Bartholomeeusen, algemeen directeur AB InBev.

“De afgelopen weken zijn we door meerdere instellingen benaderd met de vraag of we iets konden betekenen voor de Dag van de Verpleging. Vandaar dat we zelf ook ziekenhuizen en zorginstellingen zijn gaan benaderen, aangezien we merken dat dit gebaar erg op prijs wordt gesteld. Om alle vrijwilligers in Nederland te steunen, doneerden we in april al 1.000 kratten Hertog Jan 0.0% aan vrijwilligersorganisaties in heel Nederland.”

Preventie

Bartholomeeusen laat ook weten dat ABInBev meewerkt aan coronapreventie. “Vandaag maken we ook bekend ingekochte advertentieruimte van grote billboards in de openbare ruimte ter beschikking te stellen aan COVID-19 preventiecampagnes. Onder meer in Amsterdam-centrum stellen we een billboard van 20 bij 10 meter beschikbaar voor de COVID-19 campagne van FIFA, die focust op hygiënemaatregelen. De campagne zal vanaf 1 juni in Amsterdam te zien zijn. Afgelopen maand stelden we ook al 100.000 liter handgel en ontstemmingsmiddel ter beschikking aan de gezondheidszorg in heel Europa, waaronder in Nederland. Zo hopen we als brouwer een kleine bijdrage te kunnen leveren in de strijd tegen COVID-19.”

