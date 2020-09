AB InBev vermeldt tips voor verantwoord drinken op bieretiketten

BREDA – Bierbrouwerij AB InBev voert op al haar bieretiketten in Nederland tips voor verantwoord drinken in. Tips zoals ‘drink niet als je zwanger bent’, ‘drink niet als je rijdt’ en ‘drink niet als je borstvoeding geeft’ staan eind dit jaar op 60 procent van de etiketten.

Vanaf 2021 staan de steeds roulerende boodschappen op 100 procent van de etiketten. De tips sluiten aan bij de wereldwijde doelstelling van de brouwer om voor 2025 op alle bieretiketten tips voor verantwoord drinken te vermelden.

Jasper Kessels, retail directeur bierbrouwerij AB InBev, vindt het de verantwoordelijkheid van de brouwer om iets te doen aan onverantwoord drinken. “Daarom steunen we het in 2018 afgesloten Preventieakkoord en zijn we volop bezig daar uitvoering aan te geven, onder meer door veel te investeren in de 0.0 categorie. Sinds 2015 vermelden we op al onze etiketten voedings- en ingrediënteninformatie. Met de tips voor verantwoord drinken zetten we de volgende stap op onze etiketten om consumenten te stimuleren een verantwoorde keuze te maken”, aldus Kessels.

Niet alleen in Nederland, maar in vrijwel alle Europese landen zullen de tips op de etiketten verschijnen. De teksten zijn ontwikkeld in samenwerking met volksgezondheidsonderzoekers van de Tufts University School of Medicine. Naast de nieuwe etiketten wil AB InBev in 2025 het totale aandeel van alcoholvrij- en arm bier naar 20 procent brengen.

Bron: Levensmiddelenkrant