AB Inbev komt terug op financiële verwachting

(CORONANIEUWS) BRUSSEL - AB Inbev, de brouwer achter merken als Jupiler, Budweiser en Leffe, trekt zijn financiële vooruitzichten voor dit jaar in. Het concern gaf bij de presentatie van zijn jaarcijfers over 2019 prognoses af met betrekking tot het nieuwe coronavirus. Die zijn inmiddels ingehaald door de veel sterkere verspreiding van Covid-19 dan toen gedacht.

De concurrent van Heineken stelde eind februari nog een stijging van het bedrijfsresultaat tussen de 2 en 5 procent over heel 2020 in het vooruitzicht. In het eerste kwartaal, dat nu bijna ten einde is, verwachtte het concern een daling van dit resultaat met 10 procent. Daarbij werd vooral gekeken naar omzetverlies in China, dat toen nog het epicentrum van de virusuitbraak was.

Cafés

Nu is duidelijk geworden dat de pandemie vrijwel alle markten van het concern raakt. Veel landen verplichtten onlangs cafés en restaurants te sluiten om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, wat de bierconsumptie raakt. Ook beperkingen in sociale contacten om besmettingen tegen te gaan doen de verkopen geen goed.

Met het oog op de epidemie is AB Inbev overigens ook nieuwe activiteiten begonnen. Het bedrijf produceert onder andere ontsmettingsmiddelen en bottelt water voor noodhulp.

Bron: ANP