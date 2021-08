ABN Amro presenteert genomineerden Retailer of the Year

AMERSFOORT – ABN Amro maakt de kanshebbers voor de categorieprijzen van de ‘ABN Beste Winkelketen van Nederland’ en ‘ABN Amro Webshop Award van Nederland’ van 2021-2022 bekend. Deze prijzen zijn onderdeel van de negentiende editie van ‘Retailer of the Year the Netherlands’. De genomineerden komen voort uit 294.000 stemmen van consumenten over 500 retailers.