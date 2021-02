ABN Amro: ‘Tweedeling in de foodsector’

AMSTERDAM – De gevolgen van de coronacrisis voor de foodsector zijn groot. Dat blijkt uit de Sectorprognoses Food 2021/2022 van ABN Amro. De bank ziet een tweedeling tussen ondernemers die profiteren van de maatschappelijke veranderingen als gevolg van de coronapandemie en de bedrijven die eronder lijden.

Leveranciers in foodretail zien de afzet met name in het supermarktkanaal toenemen. In contrast zal de eerste helft van dit jaar voor horecaleveranciers nog weinig perspectief bieden. Het maandelijkse omzetverlies in de foodbranche is momenteel wel minder groot dan tijdens de eerste lockdown. Volgens de bank komt dit omdat bedrijven beter zijn ingericht op de maatregelen. De daling van de afzet is minder diep, maar duurt wel langer. ABN Amro zegt dat het herstel van de foodsector zal pas in de tweede helft van 2021 zal plaatsvinden, waardoor onder meer de drankensector (+2 procent) dit jaar nog licht opkrabbelt. De verwachting is een hogere groei van 6 procent voor deze subsector in 2022.

Op korte termijn zijn de vooruitzichten nog niet hoopvol. Toch biedt de tweede helft van dit jaar betere vooruitzichten volgens de bank. Nadia Menkveld, sector econoom food van ABN Amro: “Het venijn zit vooral in de duur van de lockdown. Nu de pandemie voortduurt, wordt de tweedeling tussen bedrijven die hiervan profiteren of eronder lijden, nog duidelijker zichtbaar. Gelukkig biedt de tweede helft van dit jaar uitzicht op verbetering. Zodra de horeca en evenementensector weer open gaan, zal de afzet naar deze kanalen weer toenemen. We zagen dat de omzet in de zomer van 2020 snel weer opveerde, dat biedt hoop voor dit jaar.”

Groei alternatieve zuilvelproducten

De vleessector staat ook voor een uitdaging de eerste helft van dit jaar. De gemiste afzet naar het horecakanaal wordt niet goedgemaakt door de stijging van de vleesverkopen via de supermarkten. De verkoop van vleesvervangers nam in 2020 toe met circa 20 procent. Ook in de zuivel winnen alternatieven van de gangbare producten. De verkoop van alternatieve zuivel in de supermarkt - met als hoofdingrediënt bijvoorbeeld haver of soja – is met een derde gestegen.

Brexit zorgen

De grenssituatie als gevolg van de Brexit vormen bij veel bedrijven een reden tot zorg. Het administratieve aspect zorgt voor vertraging en hoge kosten. Momenteel is dit vooral voor de import een probleem, maar ABN Amro voorziet de komende maanden eveneens problemen voor de uitvoer van de EU naar het Verenigd Koninkrijk. Er is namelijk een gefaseerde introductie van een aantal controlemaatregelen om bedrijven de tijd te geven om te voldoen aan de uiteindelijke criteria.

In april gaan de sanitaire en fytosanitaire controlemaatregelen in, wat gevolgen heeft voor de uitvoer van vis, vlees, groente en fruit naar het Verenigd Koninkrijk. De bank vraagt zich af of exporteurs zich hier goed op weten voor te bereiden en of de bezetting van douanepersoneel bij de grenzen voldoende zijn om deze nieuwe controles soepel te laten verlopen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops