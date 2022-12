ABN Amro: Vlees- en zuivelvervangers kunnen komende jaren flink groeien

AMSTERDAM – Ondanks dat de verkoop van vlees- en zuivelvervangers dit jaar niet zo hard groeit als voorgaande jaren, ziet ABN Amro wel potentie. Volgens de bank kan de verkoop tot 2030 verdubbelen. Daar is dan wel het een en ander voor nodig.

In de coronajaren steeg de verkoop van vleesvervangers spectaculair, in 2019 met 25 procent en in 2020 zelfs met 34 procent. Vorig jaar bleef de verkoop steken op een groei van slechts 7 procent. Voor zuivelvervangers lagen de cijfers lager, respectievelijk 11, 34 en 10 procent. Ondanks de groei is het marktaandeel van deze producten relatief laag in vergelijking met de echte vlees- en zuivelproducten.

Smaak en textuur

De gedaalde koopkracht is volgens de bank een van de redenen dat de verkoop blijft steken. In de hoofden van consumenten zijn de zuivel- en vleesvervangers duur terwijl ze nauwelijks in prijs gestegen zijn. Uit onderzoek van ABN Amro komt naar voren dat consumenten vaak teleurgesteld zijn in de smaak en textuur en de producten niet nog een keer kopen. Fabrikanten zullen op smaak en textuur moeten innoveren.

Schaalvergroting

De overheid schept de juiste voorwaarden voor de zuivel- en vleesvervangers door het aandeel dierlijke eiwitten terug te brengen naar 50 procent in 2030. “Ons eetgedrag is onderdeel van vaste patronen. Juist daarom kunnen vleesvervangers een deel van de eiwittransitie goed ondersteunen. Een langjarige samenwerking - van boer tot huismerkproducent en supermarkt - is hierbij kansrijk. Zo kunnen supermarkten het assortiment plantaardige producten versterken tot een volwassen productcategorie. Dit levert concurrentievoordeel op, terwijl de verwachtingen van consumenten kunnen worden overtroffen”, zegt Nadia Menkveld, Sector Econoom Agrarisch en Food van ABN AMRO. “De marktpenetratie in afzetmarkten als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje is veel lager dan in Nederland. Dit biedt kansen voor Nederlandse producenten om hun kennis in andere landen in te zetten. Internationale uitbreiding heeft als bijkomend voordeel dat de prijs per geproduceerde eenheid door schaalvergroting omlaag kan”, volgens Menkveld.

Bron: Levensmiddelenkrant