ABN: Consumenten mijden liever winkelstraten in grote steden

AMERSFOORT – Onderzoek van ABN Amro en Q&A Research onder bijna 2.000 Nederlanders wijst uit dat consumenten winkelstraten in grote steden liever mijden. Boodschappen worden grotendeels nog in de fysieke winkel gedaan, maar een derde van de respondenten heeft in de afgelopen zes maanden wel eens boodschappen besteld via een webwinkel.