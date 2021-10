‘Accijnzen verhogen is het laatste wat moet gebeuren’

DEN HAAG – Hoewel er veel coronamaatregelen zijn ingetrokken, zien de Nederlandse Brouwers dit nog niet terug in de bierverkoop. De verkoop dit jaar loopt nog steeds achter ten opzichte van de afgelopen twee jaar.

Volgens de Nederlandse Brouwers is het verhogen van de accijns, zoals het kabinet wil, het laatste wat er moet gebeuren wil de branche zich herstellen.

Langzamer dan verwacht

Volgens de directeur van Nederlandse Brouwers Lucie Wigboldus loopt het herstel van de biermarkt langzamer dan verwacht en hebben de versoepelingen van vlak voor en in de zomer, maar zeer beperkt een positieve invloed op de bierverkoop. “Het slechte zomerweer is ongetwijfeld ook van invloed. Je drinkt natuurlijk het liefst gezellig een glas bier op een zonovergoten terras, tijdens vakantie of in het park. Dat zat er deze zomer meestal niet in. September is een betere maand geworden, maar het herstel is zeer broos. De stijging van de bierverkoop in september geeft wel wat hoop”, aldus de directeur.

Prijsverhoging

Wigboldus: “We maken wij ons grote zorgen over de dreigende verhoging van de bieraccijns. De staatssecretaris van Financiën wil het accijnssysteem veranderen. Een Kamermeerderheid lijkt nu tegen het afschaffen van het verlaagde accijnstarief voor de kleinere brouwers te zijn. Dat is een eerste stap.” Er ligt echter ook een systeemwijziging op tafel die leidt tot een verhoging van de bieraccijns met gemiddeld 5 procent. De Nederlandse Brouwers doet een dringend beroep op de partijen om zich ook duidelijk uit te spreken tegen deze accijnsverhoging. “Juist die verhoging hakt er voor vele brouwerijen fors in. De staatsecretaris belooft een budgettair neutrale overgang, maar een gemiddelde verhoging met 5 procent is geen 0 procent. We rekenen op de Tweede Kamer om wel de belofte na te komen. De bierdrinker mag niet de dupe worden van een systeemwijziging”, zegt Wigboldus.

Verkoop

De bierverkoop ten opzichte van 2019 is het derde kwartaal 10 procent lager. Ook in vergelijking met 2020 zijn de verkoopcijfers met 5,7 procent gedaald. De zomermaanden juli en augustus waren verrassend slecht met een daling van 12,8, en 11,2 procent ten opzichte van 2020. In september was echter een stijging van 9,4 procent te zien. De branchevereniging ziet in het derde kwartaal een herstel in de horeca met 18,5 procent. De thuisconsumptie daalt echter met 12,2, procent. Hoewel er een stijgende lijn is in de verkopen van bier in de horeca, is deze nog niet terug op het oude, pre-corona-niveau. De bierverkopen liggen met -17,1 procent nog onder het niveau van 2019. Wigboldus zegt dat er voor de horeca meer nodig is om op het vroegere niveau te komen: “Wij hopen dan ook dat bij de eerste versoepelingen die nu aangekondigd gaan worden, in ieder geval het afschaffen van de verplichte sluiting om 24.00 uur zit. De horeca heeft meer ruimte nodig om te herstellen en weer gezond te worden.”

Actie

De branchevereniging spreekt ook de angst uit voor wat er mogelijk nog gaat komen. Om deze reden zijn ze de actie www.stopextrabierbelasting.nl gestart. Hiermee wordt niet alleen aandacht geschonken aan het huidige voorstel maar ook mogelijke prijsverhogingen in de komende kabinetsperiode. De directeur Nederlandse Brouwers: “De overheid neemt nu al een forse slok uit een glas. Dat is genoeg. Laat de Nederlander genieten van zijn glas of flesje bier.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops