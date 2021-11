Achtste Home Shop Center AH in Roosendaal

ZAANDAM – Albert Heijn heeft in Roosendaal het achtste Home Shop Center geopend. De formule voegt hiermee 350.000 Noord-Brabantse huishoudens toe aan het bezorggebied van AH Compact. Ook de helft van de Vlamingen kunnen boodschappen nu laten bezorgen. Hiermee groeit het bereik van AH Compact naar meer dan één miljoen huishoudens.

Het AH Compact concept werd een jaar geleden geïntroduceerd. Een succes, volgens Marit van Egmond, algemeen directeur AH: “Met AH Compact hebben we online boodschappen doen voor een grotere groep klanten toegankelijk gemaakt. In één jaar tijd is het bezorggebied van AH Compact uitgebreid naar meer dan vijftig steden in Nederland.”

België

De Zaanse supermarkt timmert ook door aan verdere uitrol van ‘Albert Heijn aan huis’. De teller staat op 16 november op 1,4 miljoen huishoudens die hun boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. Onder andere Knokke, Brugge, Kortrijk, Waregem, Oostende en Roeselare zijn toegevoegd aan het bezorggebied.

HSC Roosendaal

De snelle uitrol van het bezorggebied wordt gefaciliteerd met de opening van het achtste Home Shop Center (HSC) in Roosendaal. Het center heeft een oppervlakte van 23.000 m² waar 40.000 bestellingen per week worden verwerkt. Naast de groei van het aantal klanten dat hierdoor gebruik kan maken van de bezorgservice, biedt het ook werkgelegenheid. In het center kunnen zo’n 1.000 werknemers aan de slag.

Bron: Levensmiddelenkrant