Action meldt omzetgroei van bijna 23 procent in 2021

‘Action is snelst groeiende non-food discount retailer van Europa’

ZWAAGDIJK – De discounter komt met haar jaarlijkse Update, waarin de cijfers over 2021 worden gepubliceerd. Daaruit komt naar voren dat de omzet van Action 6,8 miljard euro was en dat betekent een omzetgroei van 22,7 procent ten opzichte van 2020. Er kwamen het afgelopen jaar 267 nieuwe winkels bij en twee nieuwe distributiecentra, in Polen en Slowakije. Daarmee is de discounter ‘de snelst groeiende non-food discount retailer van Europa’, aldus Action.

Action heeft ook vooruitgang geboekt met haar duurzaamheidsprogramma, zo laat het bedrijf weten. Het verwacht eind 2024 geen gas meer te gebruiken in alle winkels en de eigen uitstoot met de helft te hebben verminderd in 2030 (ten opzichte van 2020). Ook de producten zelf hebben een duurzaamheidsslag gemaakt: ‘In 2021 werd 70 procent van de Action-producten van hout en 86 procent van de producten van katoen op duurzamere wijze ingekocht’. Action verwacht in 2024, eerder dan gepland, aan de doelstelling om deze materialen voor 100 procent duurzaam in te kopen te kunnen voldoen.

Verantwoordelijkheid

Ceo van Action Hajir Hajji zegt hierover: “Juist Action kan meer duurzame producten voor iedereen toegankelijk maken. Action heeft de schaalgrootte en de positie om onze klanten te voorzien van verantwoorde producten van goede kwaliteit tegen de laagste prijs. Als toonaangevende discountretailer zien wij het als onze verantwoordelijkheid om voortdurend aan de verbetering van onze producten, onze toeleveringsketen en onze ecologische voetafdruk te werken. Ook in 2021 hebben we vooruitgang geboekt met het verder concretiseren van onze plannen ten aanzien van de circulariteit van onze producten, om zo de voetafdruk van de producten met de hoogste volumes te verkleinen en hun circulariteit te vergroten. In 2022 zullen deze plannen voor ons gehele assortiment gereed zijn.”

Kracht van de formule

Hajji verklaart de aanhoudende groei en ontwikkeling van Action in 2021 deels door ‘de kracht van de formule, met een steeds verrassend assortiment voor de laagste prijs’: “Klanten houden echt van Action. We doen er toe. Dat geldt voor de dagelijkse, noodzakelijke boodschappen, zoals wasmiddel, zeep, toiletpapier en keukenrollen. En dat geldt voor onze andere categorieën: van speelgoed tot kleding en van sportmaterialen tot interieur en decoratie-artikelen. Maar Action zou Action niet zijn zonder onze nu ruim 65.000 medewerkers. Zij zijn de kracht van Action, met hun enorme flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Zeker gezien de onzekerheid en steeds wisselende situatie met Corona en het lokale beleid in de verschillende landen.”

Bron: Levensmiddelenkrant