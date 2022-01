Action opent 2.000ste winkel in Praag

ZWAAGDIJK – Action heeft de mijlpaal van de 2.000ste winkel behaalt. Vanochtend opende de nieuwste winkel haar deuren in Praag.

De discounter ging bijna dertig jaar geleden van start in Enkhuizen en is inmiddels actief in negen landen waar ze wekelijks 11 miljoen klanten ontvangen. Binnenkort opent de eerste winkel in Spanje. Het winkelassortiment bestaat uit 14 categorieën die in grote volumes worden ingekocht wat de prijzen drukt.

Internationale groei

Hajir Hajji, ceo Action: “Het jaar beginnen met deze geweldige mijlpaal is een belangrijke prestatie voor de meer dan 65.000 Action-medewerkers in Europa, werkzaam in onze 2.000 winkels en daarbuiten. Op die basis zullen we onze internationale groei in de komende jaren verder versnellen om miljoenen klanten in heel Europa te bedienen.”

Bron: Levensmiddelenkrant