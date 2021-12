Action opent 400e winkel in Nederland

HOOFDDORP – Action opende afgelopen zaterdag (18 december jl.) in Maastricht de 400ste winkel in Nederland. De keten is sinds 1993 actief en heeft momenteel zo’n 1950 winkels in negen landen.

De nieuwste winkel in winkelcentrum Brusselse Poort werd geopend door de Maastrichtse locoburgermeester en wethouder Vivianne Heijnen. “Het is mooi dat Action deze mijlpaal hier in Maastricht behaalt", aldus Heijnen. “Dit nieuwe filiaal is goed voor de werkgelegenheid en goed voor het winkelcentrum. De vestiging van een van de snelst groeiende retailers van het land is een fijne versterking.” Verdere uitrol van Action-winkels is volgens Pieter Rozendaal, general manager van Action Nederland, de komende jaren een vaste pijler van de strategie. “We zien nog voldoende kansen, al is soms iets meer geduld nodig zoals voor deze locatie. Dit is onze derde winkel in Maastricht, Brusselse Poort stond lang op ons lijstje. Toen hier een paar jaar geleden renovatieplannen ontstonden is ‘de poort’ voor ons geopend, zogezegd. Vandaag is onze langgekoesterde wens waarheid geworden.”

De winkel

De grootste Action-winkel in Maastricht heeft een oppervlakte van 1000 m² en biedt werkgelegenheid aan vijftig mensen. Verder is de winkel ingericht volgens het nieuwste concept en beschikt de winkel over warmtepompen en is daarmee gasloos. De keten zegt in een persbericht dat het assortiment steeds meer de focus legt op duurzaam geproduceerde artikelen waarvoor ze samenwerken met partners zoals het Better Cotton Initiative, FCS en Fairtrade.

Bron: Levensmiddelenkrant