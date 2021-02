Activia en Danoontje nu zonder toegevoegde suikers

HOOFDDORP –Danone presenteert nieuwe varianten van Activia en Danoontje, zonder toegevoegde suikers. De fabrikant geeft aan daarmee in te spelen op de behoefte van de consument, die steeds vaker bewust kiest voor een gezonde levensstijl.

De productintroducties maken deel uit van de ‘One Planet One Health’-visie, waarmee Danone inspeelt op het gezonde eetgedrag van de consument. Als eerste stappen in de richting van dit bewustzijn, deed de producent door onder andere de samenstelling van het huidige assortiment te veranderen. Tussen 2015 en 2020 haalde Danone de hoeveelheid toegevoegde suikers in haar producten al gemiddelde 13 procent naar beneden.

Verheugd

Directeur Matt Jazayeri is verheugd met de nieuwe producten: “We zetten ons in om onze consumenten een breder scala aan gezonde en innovatieve producten te bieden. Dit maakt het leven gemakkelijker voor onze consumenten die bewust voor een gezonde levenswijze gaan.” Ook voor de komende periode staan er nog meer introducties in de wachtrij. Zo zal vanaf week 16 echte Franse kwark in halvolle en magere variant in de Nederlandse schappen te vinden zijn.

