AH biedt meer verse Nederlandse producten aan

ZAANDAM – Albert Heijn kiest voor producten van Nederlandse bodem. Momenteel komen melk, kaas, eieren, kip en varkensvlees al van eigen bodem. Dit jaar komen er meer dan veertig miljoen Nederlandse aardappel-, groente- en fruitproducten bij. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van innovatieve technieken die de versheid van de producten langer behouden.

De Zaanse supermarkt werkt al jaren met Nederlandse melkvee-, varkens- en pluimveehouders en aardappel-, groente- en fruittelers om verse producten te leveren. Volgens de formule zijn producten van Nederlandse bodem verser en lekkerder. Om de korte houdbaarheid van de verse producten te behouden liggen deze al binnen 24 uur in de winkels.

Innovatieve teelt- en bewaartechnieken

Albert Heijn biedt jaarrond aardappelen, aardbeien en bramen van eigen bodem en het Nederlandse seizoen voor frambozen, komkommer, paprika, kropsla, kruiden, aardappelen, uien en conference peren wordt verlengd. Dit komt voort uit onderzoek van de supermarkt in samenwerking met boeren en telers. Hier komen technieken uit om zo lang mogelijk aardappelen, fruit en groente van eigen grond aan te bieden. Door het nemen van deze stappen komen er dit jaar meer dan 40 miljoen aardappelen-, groente- en fruitproducten uit Nederland bij.

Beter voor-programma

Constantijn Ninck Blok, directeur Vers bij Albert Heijn, is blij met de samenwerking: “Van de oogst bij de boer en teler, tot de opgeleide groente- en fruitmedewerkers in de winkels; iedere schakel in de keten is belangrijk om de juiste kwaliteit en beschikbaarheid te garanderen.” Daarnaast werkt de grootgrutter samen met boeren en telers in Beter voor-programma’s. Hierin wordt gewerkt aan onder andere; langdurige samenwerking, afneemgarantie, eerlijke prijzen. Met deze punten kunnen telers en boeren investeren in duurzame bedrijfsvoering en aandacht besteden aan een beter klimaat, biodiversiteit en kwaliteit.

Bron: Levensmiddelenkrant