AH en Van Egmond willen samen op weg naar beter eten

ZAANDAM – Albert Heijn brengt het boek Samen op weg naar beter eten uit. Marit van Egmond zet in het boek de visie uiteen over de belangrijke rol van eten en drinken in een gezonde, sociale en duurzame samenleving.

Het boek is een bundeling van verschillende perspectieven en denkers en concrete voorbeelden van doeners die de significantie van voeding onderstrepen. Het boek is gratis te downloaden.

Duurzamere en gezondere leefstijl

De Zaanse formule zet zich momenteel op verschillende manieren in om een duurzamere en gezondere leefstijl en samenleving te promoten. Door het verminderen van plastic of het verlagen van suiker, zout en vet in eigenmerk-artikelen. Maar ook door de samenwerking die voortkomen uit het Beter voor boer, dier en natuur-programma en door over te stappen op Nederlandse groene windenergie.

Bewust eten

“De afgelopen tijd is de aandacht voor voeding, wat het met je doet, wat het betekent voor de maatschappij en de impact op de planeet, sterk toegenomen. We staan op een kantelpunt. De urgentie om het beter te doen, werd nog nooit door zoveel mensen gevoeld”, zegt Van Egmond. Ze gaat verder: “We zijn trots op wat we al bereikt hebben, maar beseffen ook dat we nog stappen te zetten hebben. De beweging naar beter eten kunnen we alleen samen met alle partners in de keten versnellen. Niet alleen met onze vertrouwde partners en leveranciers, maar ook met kleinere initiatieven en startups. Met als doel om samen een bestendige en inspirerende weg voorwaarts op te gaan naar een gezonde, duurzame en sociale samenleving.”

Beter Eten Festival

Aansluitend vindt 21 en 22 januari het AH Beter Eten Festival plaats. Hier staat inspiratie, bewustwording en het uitwisselen van ideeën centraal. Deze vindt plaats in Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen en is voor iedereen toegankelijk. Meer informatie volgt in november.

Bron: Levensmiddelenkrant