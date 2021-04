AH Compact nu ook in Gouda

ZAANDAM – Albert Heijn introduceert AH Compact vanaf vandaag ook in Gouda. De gratis bezorgservice voor kleine huishouders werd vorig jaar gelanceerd in Haarlem.

De service richt zich op kleine huishoudens, eenpersoonshuishoudens en huishoudens zonder kinderen. Klanten hebben keuze uit 5.000 dagelijkse boodschappen, dat is minder dan het reguliere assortiment. Het minimumbestelbedrag is echter lager dan met de algemene bezorgdienst van de supermarktketen, namelijk 35 euro in plaats van 50 euro. De boodschappen zijn gratis te bestellen via de AH Compact-app. Alle prijzen zijn hetzelfde als in de winkel of via Ah.nl, inclusief Bonusaanbiedingen.

Enthousiast

Philip Padberg, directeur e-commerce bij Albert Heijn, zegt over de compact dienstverlening: "Na de lancering in Haarlem hebben we deze service uitgebreid naar meerdere steden in Nederland. Ook daar is AH Compact een succes. Daarom breiden we verder uit: vanaf vandaag maken we ook inwoners van Gouda blij met het gratis thuisbezorgen van de boodschappen." Momenteel levert AH Compact in Haarlem, Heemstede, Heemskerk, Beverwijk en Nijmegen, Oosterhout, Lent en Gouda.

Bezorging

De boodschappen in Gouda worden bezorgd vanuit het Home Shop Center in Bleiswijk. Er zijn zes bezorgmomenten naar keuze per week. In de speciale app kunnen klanten via track & trace hun bestelling volgen.

Bron: Levensmiddelenkrant