AH gaat 700 pakketkluizen plaatsen

ZAANDAM – Albert Heijn gaat in samenwerking met bol.com en Budbee bij 700 winkels pakketkluizen plaatsen. Hier kunnen klanten pakketten van bol.com en webshops die zijn aangesloten bij Budbee ophalen en retourneren.

De drie bedrijven willen op deze manier bijdragen aan duurzamere en flexibele bezorgopties voor online shoppers. Veel klanten zijn al gewend aan zelfservice in winkels. Het gebruik van zelfscankassa’s en apps in winkels neemt de afgelopen jaren alleen maar toe. Volgens Albert Heijn zijn klanten steeds meer op zoek naar gemak: het moet simpel en het moet kloppen.

Fossielvrij

Met de inzet van pakketkluizen kunnen klanten zelf kiezen wanneer ze hun pakket ophalen of retourneren zonder in de rij te staan. De kluizen nemen de plaats in van de bol.com afhaalpunten die sinds 2013 in bijna alle AH-winkels te vinden zijn. Budbee bezorgt de pakketten in Nederland met fossielvrije en hernieuwbare brandstoffen. De kluizen bieden plek aan 37 tot 258 pakketten.

Synergie

Deze week zijn de eerste pakketkluizen geplaatst in vijftien winkels in Nederland en België. De komende twee jaar wordt dit uitgebreid naar 700 winkels. Nadat het pakket in de kluis is afgeleverd krijgt de klant een bericht met daarin de code om de kluis te opnen. Marit van Egmond, ceo Albert Heijn: “Klanten ervaren steeds meer het gemak van digitaal. Met de introductie van pakketkluizen wordt het voor klanten nog makkelijker een pakketje op te halen of te retourneren. Ik ben trots op de samenwerking met bol.com en Budbee, samen creëren we synergie en geven we verder invulling aan onze omnichannelstrategie.” Jørgen Höppener, general manager Benelux bij Budbee: “Bij Budbee zoeken we continu nieuwe mogelijkheden om de e-commerce sector groener en klantvriendelijker te maken. We zijn dan ook erg trots dat we met zulke grote Nederlandse partners deze in-store-oplossing lanceren. In combinatie met onze technologie, maken we duurzaam online shoppen voor een nog grotere groep mensen beschikbaar.”

Bron: Levensmiddelenkrant