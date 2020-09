AH in Leersum wordt Plus

LEERSUM – Ondernemer Klaas-Jan Koelewijn neemt na 25 jaar afscheid van de AH-formule en gaat verder als Plus supermarkt. Naar verwachting zal in januari 2022 een feestelijke, officiële opening plaatsvinden. Ook tijdens de verbouwing blijft de vestiging open voor winkelend publiek.

Koelewijn geeft aan dat hij voor de wisseling op zoek was naar een partner met hetzelfde denkbeeld over de rol van lokale supermarkt in een dorp. “Door de focus op goed en gezond eten in combinatie met aantrekkelijke prijzen, had ik met Plus meteen een klink. Naar mijn mening wordt het anders, mooier en beter, maar wel met alle vertrouwde gezichten.”

Voor de overgang naar Plus is er gekeken naar de behoeftes van de hedendaagse consumenten. Met name het verskarakter staat centraal, met verse pizza’s en broodjes, evenals seizoensmaaltijden, soepen, salades en smoothies die medewerkers vers gaan bereiden. Daarnaast komt er ook meer ruimte voor lokale, biologische en Fairtrade producten. Bij dit uitgebreide assortiment zal ook uitleg over de achtergrond en herkomst van de producten worden gegeven.

Bron: Levensmiddelenkrant