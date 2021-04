AH kiest voor elektrische minibus

ZAANDAM – Albert Heijn is in Amersfoort gestart met de bezorging van boodschappen met een zogenoemde LEV (Light Electronic Vehicles). Deze elektrische minibussen moeten binnen twee jaar door heel Nederland rijden.



De Zaandamse supermarktketen heeft als doel om vanaf 2025 enkel emissievrij boodschappen te bezorgen in binnensteden. Naast het gebruik van de LEV worden in Breda ook elektrische cargobikes getest. Dit zal allemaal in de komende maanden plaatsvinden. "Steeds meer mensen laten hun boodschappen thuis bezorgen. Het afgelopen jaar helemaal. Dat zorgt ook voor meer verkeer van onze bezorgauto's. Daarom kijken we continue of dit stiller en milieuvriendelijker kan en testen we daarmee ook volop”, zegt Philip Padberg, directeur e-commerce bij Albert Heijn.

De LEV is 1,40 m breed en kan volgens AH makkelijk manoeuvreren in een drukke binnenstad. Het minibusjes heeft een actieradius tot 130 kilometer, een maximale snelheid van 65 km/uur en kan 36 kratten of koelboxen tegelijk vervoeren. In Amersfoort wordt gestart met twee wagens, maar dat zal worden opgeschaald tot veertien in juni.

Fiets

De elektrische cargobikes waarmee AH in Breda de weg op gaat heeft een laadcapaciteit van twintig kratten of koelboxen. Dit vervoersmiddel zal na een geslaagde proef worden uitgerold naar meer binnensteden.

Om de doelstellingen in 2025 te halen, zet Albert Heijn niet alleen in op elektrisch bezorgen. Het is volgens hen vooral belangrijk om verkeersbewegingen en daarmee het aantal afgelegde kilometers zoveel mogelijk te beperken. De zeven regionale Home Shop Centers en 23 lokale HUB’s dragen daar aan bij. Met slimme algoritmes heeft de formule in 2020 de CO2-uitstoot per thuisbezorging met 20 procent verlaagd.

Bron: Levensmiddelenkrant