AH lanceert game bij voetbalplaatjes

ZAANDAM – Consumenten kunnen bij alle Albert Heijn-winkels in Nederland en op ah.nl 252 verschillende voetbalplaatjes verzamelen van spelers uit de Eredivisie, het Nederlands elftal en de Oranje Leeuwinnen. De actie gaat op 6 januari van start. Daarnaast lanceert de blauwe formule voor een voetbalgame.

Bij de aankomende actie kunnen consumenten voetbalplaatjes verzamelen en die in een boek vol weetjes, spelletjes en invuloefeningen plakken. In de AH Voetbal App kunnen ze daarnaast hun collectie inscannen om aan een digitale verzameling toe te voegen. “Spaaracties zijn meestal uitermate succesvol bij Albert Heijn, of het nu om winterhuisjes of dinoplaatjes gaat”, vertelt woordvoerder Ronald van der Aart. “Aan het einde hebben we steeds een ruilactie nodig, omdat veel plaatjes dan al verdeeld zijn.”

De aan de actie verbonden app bevat voor het eerst vier multiplayer games. Vrienden kunnen met een verzameld voetbalkarakter tegen elkaar spelen in de app, binnen eigen competities. De gescande voetbalhelden worden met iedere gespeelde wedstrijd meer waard. Het concept is nieuw voor Albert Heijn, die afgelopen jaar bijvoorbeeld al augmented reality gebruikte om dinosaurussen via de gespaarde plaatjes ‘in de huiskamer’ van de consument te brengen. “We blijven zoeken naar interessante technologieën”, aldus Van der Aart.

KNVB-partner

De laatste keer dat Albert Heijn een voetbalspaaractie organiseerde was vorig jaar en daarvoor in het seizoen 2009-2010. In die periode was de supermarkt ook partner van de KNVB. Het huidige partnerschap duurt tot 31 december 2022. Albert Heijn is domeinpartner van de OranjeLeeuwinnen en van het Nederlandse vrouwenvoetbal, de Oranjefans (mannen en vrouwen) en van het KNVB programma FIT.

Naast de huidige actie zal de formule meer EK-uitingen in aanloop van- en tijdens het toernooi. In welke vorm precies maakt de formule later pas bekend.

