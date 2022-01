AH start geleidelijk met invoering Nutri-Score

ZAANDAM – Albert Heijn gaat van start met de invoering van de Nutri-Score van 6.000 eigen-merkproducten op elektronische schapkaartjes, in de bonusfolder, in de app en op ah.nl. De Nutri-Score maakt in één oogopslag duidelijk of producten een gezonde samenstelling hebben.