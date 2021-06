AH to go verder in zee met Too Good To Go

UTRECHT – AH to go verkoopt vanaf deze maand de ‘Magic Box’ van Too Good To Go op NS-stations. De kant-en-klaar producten die tegen de houdbaarheidsdatum zitten worden verkocht tegen een lagere prijs. Op deze manier wordt voedselverspilling tegengegaan.

De Magic Box van Too Good To Go bevat eten en drinken dat vanwege de naderende houdbaarheidsdatum de volgende dag niet meer verkocht mag worden. Afhankelijk van wat er overblijft wordt de box gevuld. De box kost 4 euro, en heeft een waarde van 12 euro.

Praktische locaties

Het was bij sommige AH to go’s al mogelijk om een Magic Box te bestellen. Daar komen nu 45 to go winkels op stations bij. De reden voor de uitbreiding is voor Anne-Maartje Ordelman, directeur retail NS stations, vanzelfsprekend: “Het station heeft altijd een centrale plek en is goed bereikbaar, waardoor we het heel gemakkelijk maken om eten op te halen dat anders weggegooid moet worden.” De meeste items in de box zijn kant-en-klaar, waardoor ze geschikt zijn voor onderweg.

Bron: Out.of.Home Shops en Levensmiddelenkrant