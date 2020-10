AH werkt samen met Omapost tegen eenzaamheid

GRONINGEN – Albert Heijn en de Groningse startup Omapost werken samen tegen eenzaamheid. In 119 winkels van Albert Heijn is de actie met Omapost actief.

CEO Wilbert van de Kamp zegt tegen Dagblad van het Noorden veel van de samenwerking te verwachten: “Door deze samenwerking kunnen we veel mensen bereiken in onze missie eenzaamheid uit de wereld te helpen.” Consumenten worden aangemoedigd een kaartje te sturen bij het speciale Omapost meubel in de winkels. Via een QR-code komt de bezoeker in een speciaal ingerichte website waar zij een gratis kaartje kunnen versturen. In totaal hopen Albert Heijn en Omapost meer dan 5000 kaartjes te versturen.

Afgelopen donderdag is de Week tegen Eenzaamheid van start gaan. Albert Heijn en Omapost hebben om deze reden de handen ineen geslagen. Omapost nam eerder deel aan de AH Productpitch. Hier eindigde zij op de tweede plaats en wonnen daarmee vijftigduizend euro. Dit geld gebruikt het bedrijf nu om eenzaamheid onder ouderen nog eens onder de aandacht te brengen.

Bron: Dagblad van het Noorden