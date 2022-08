Ahold Delhaize boekt hogere omzet in tweede kwartaal 2022

ZAANDAM – Het moederbedrijf van Albert Heijn en Bol.com zag de omzet over het tweede kwartaal van dit jaar stijgen met 6,4 procent naar 21,4 miljard euro. In de Verenigde Staten boekte het bedrijf een omzetgroei van 7,7 procent. In Europa was die iets lager met 4,2 procent.

Naast de winkels deden ook de online-kanalen van de supermarktreus het goed. Consumenten besteedden in het tweede kwartaal van 2022 wereldwijd 4,8 procent meer ten opzichte van dezelfde periode in 2021. In Europa daalde de online-bestedingen in deze periode met 1,1 procent tegenover een stijging van 16,4 procent in de VS. Onder de streep hield het concern wereldwijd in het tweede kwartaal 603 miljoen euro over.

Elektrisch

Frans Muller, ceo van Ahold Delhaize, vertelt in het rapport dat Albert Heijn nog dit jaar in Den Haag de bezorging honderd procent elektrisch gaat maken. Rotterdam, Utrecht en Amsterdam volgen dan in 2023. In 2024 moet al het transport over zijn gegaan op biobrandstof. Vanaf 2023 zal in Nederland en België voor de klimaatbeheersing in winkels geen gebruik meer worden gemaakt van gas.

Bron: Levensmiddelenkrant.