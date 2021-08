Ahold Delhaize boekt meer omzet

ZAANDAM – Ahold Delhaize maakt zijn tweede kwartaalcijfers bekend. Daaruit blijkt dat het concern een goed halfjaar achter de rug heeft.

Het bedrijf behaalde in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van € 18,6 miljard, bij gelijke wisselkoersen is dat een stijging van 3 procent. De operationele winst kwam het afgelopen kwartaal echter 13 procent lager uit dan dezelfde periode vorig jaar, op het hoogtepunt van de coronaperiode. De operationele winst was € 817 miljoen afgelopen kwartaal. De afgelopen zes maanden behaalde de multinational een omzet van € 36,9 miljard, dat is een stijging van 4,4 procent in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor.

Tevreden

"We zijn tevreden met onze prestaties in het tweede kwartaal”, zegt ceo Frans Muller. “Tijdens het tweede kwartaal bleven medewerkers van al onze merken en bedrijven onvermoeibaar werken in een snel veranderende omgeving, gekenmerkt door de geleidelijke heropening van de economieën in onze markten. We blijven hen dankbaar voor hun harde werk en toewijding om klanten en samenlevingen te dienen.” Online wist Ahold Delhaize flink te groeien. De onlineverkoop steeg met 39 procent naar € 1,8 miljard, dat is een tiende van de totale omzet.

Bron: Levensmiddelenkrant