Ahold Delhaize lanceert leerplatform On Track

ZAANDAM – Nieuwe leerplatform On Track wordt uitgebracht door Ahold in samenwerking met verschillende partners. Hiermee worden gebruikers aangespoord om zich te blijven ontwikkelen.

Ahold Delhaize slaat de handen ineen met Albert Heijn, bol.com, Etos, Gall&Gall, Gelijke Kansen Alliantie, Just Eat Takeway.com, Microsoft, NL2025, Randstad Groep Nederland, RTL, &samhoud, Unilever, Videoland by RTL en VodafoneZiggo om het nieuwe leerplatform On Track te introduceren. On Track is een gratis app voor iedereen die meer wilt leren over carrière & business, digitale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Verder wordt er ook aandacht besteed aan andere onderwerpen waar mensen meer over willen leren zoals creativiteit, gezondheid of eten & koken. De app is gericht op het ontdekken van nieuwe vaardigheden, kennis en interesses, door verschillende bekende professionals, dit zijn uiteenlopende mensen van artiesten tot ondernemers.

Het belang van ontwikkeling

Wouter Kolk, ceo Ahold Delhaize Europa & Indonesië: “Het leven van vrijwel iedereen is het afgelopen jaar sterk veranderd. Juist in deze uitdagende tijden hebben we behoefte aan nieuwe perspectieven. Hier gaat het nieuwe On Track platform een bijdrage aan leveren. Uit onderzoek van &Samhoud) blijkt dat mensen in het afgelopen jaar minder zeker zijn geworden van hun baan en behoefte hebben aan inspiratie, positiviteit en contact. Ik ben heel trots op de partners die ook direct de mogelijkheden van dit platform zagen. Samen helpen we anderen vooruit.”

Monaïm Benrida, programmamanager Gelijke Kansen Alliantie, een initiatief van het ministerie van OCW, sluit zich hierbij aan: “Gelijke kansen kunnen we realiseren door mensen optimale kansen te geven om zich te ontwikkelen en nieuwe dingen te ontdekken. Wij vinden het fantastisch dat het bedrijfsleven de krachten bundelt, om het leren van de besten in het vak voor iedereen mogelijk te maken, op een leuke en laagdrempelig manier. Wij juichen dit maatschappelijke initiatief enorm toe en we zijn er trots op om vanaf het begin partner te zijn van On Track.”

Hoe blijf je On Track?

De app van het nieuwe leerplatform werkt aan de hand van filmpjes waarin de zogenoemde ‘heroes’ hun inzichten en ervaringen delen die de appgebruikers kunnen toepassen in hun privé- en professionele leven. De gedachte hierachter is: Blijf jezelf ontwikkelen, dan ben je altijd On Track. De applicatie wordt 1 september gelanceerd in Nederland, het is hierbij de aspiratie om dit later uit te breiden in Europa. De app is gratis en zonder advertenties om zo toegankelijk mogelijk te houden. De partners leveren onder andere experts aan. Op de website is meer informatie te vinden.

Bron: Levensmiddelenkrant