Ahold Delhaize neemt meerderheidsbelang in FreshDirect

NEW YORK / ZAANDAM – Ahold Delhaize en Centerbridge Partners hebben een definitieve overeenstemming bereikt met FreshDirect, een online supermarkt in New York. Ahold Delhaize neemt een meerderheidsbelang van 80 procent in FreshDirect, de overige 20 procent koopt Centerbridge Partners, een particuliere investeringsmaatschappij.

FreshDirect in een leidende speler in websupermarkt sector in de VS met meer dan twintig jaar ervaring. Het bedrijf onderscheidt zich door een sterke focus op verse producten, directe relaties met lokale boeren en een directe bevoorradingsketen waardoor de websuper sneller is dan zijn concurrenten.

Frans Muller, ceo Ahold Delhaize, noemt FreshDirect een van de belangrijkste e-commerce spelers in de foodsector van de VS. “Freshdirect is een leidend, lokaal merk in de snel groeiende markt van websupermarkten. Deze deal zorgt ervoor dat wij meer consumenten kunnen bereiken in de regio New York.”

FreshDirect behoudt zijn naam en blijft onafhankelijk opereren. Financiële details van de deal werden niet bekend gemaakt en hij zal vermoedelijk worden bekrachtigd in het eerste kwartaal van 2021. “Wij geloven in de globale schaal van Ahold Delhaize en zijn focus op sterke, locale merken”, aldus David McInerney, ceo FreshDirect. “Met deze samenwerking zal FreshDirect zijn volledige potentieel kunnen ontwikkelen.”

Bron: Levensmiddelenkrant