Ahold Delhaize opent grootste wijnbottelarij Benelux

ZAANDAM – Ahold Delhaize heeft een nieuwe wijnbottelarij in gebruik genomen. De fabriek staat in Brussel en heeft een afmeting van 9.500 vierkante meter. Hiermee is het de grootste bottelarij van de Benelux. Ahold Delhaize zegt met de nieuwe bottelarij haar wijnexpertise op een duurzame en efficiënte manier te versterken. Er kunnen 18.000 flessen per uur worden gebotteld.

Wijnen uit de hele wereld komen in bulk naar de bottelarij, in tankwagens of containers. In de fabriek in Brussel worden ze vervolgens bewaard, gefilterd en gebotteld. Het gaat om wijnen die bij Delhaize worden verkocht, maar ook bij andere Ahold Delhaize-merken in Europa en de VS, waaronder Albert Heijn en Gall&Gall.

Duurzaam

Ahold Delhaize heeft geïnvesteerd in duurzame systemen in de bottelarij, zodat de wijn op duurzame wijze gebotteld kan worden. Ook wordt de wijn onder de grond bewaard, want daar is de temperatuur jaarrond vrijwel constant. Modern, maar ook heel ouderwets. Door in bulk te importeren worden ook transportkosten en CO2-uitstoot verminderd.

Bron: Levensmiddelenkrant