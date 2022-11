Ahold Delhaize scherpt emissiedoelen aan

ZAANDAM – Supermarktbedrijf Ahold Delhaize scherpt haar CO2-emissiedoelen aan. De doelen zijn in lijn met de doelstellingen van de Verengde Naties om de opwarming van de aarde beneden de 1,5 graden te houden.

Om de doelstellingen te behalen heeft de supermarkt zich gecommitteerd aan een tussentijdse uitstootreductie van de complete keten (scope 3) met tenminste 37 procent in 2030en net-zero in 2050. Voor de eigen operatie (scope 1 en 2) wil het een 50 procent reductie in 2030 en net-zero in 2040.

Toekomstige generaties

Jan Ernst de Groot, chief sustainability officer van Ahold Delhaize: "Als een groep van reguliere supermarkten en detailhandelaren willen we klanten voorzien van duurzame en gezonde producten, terwijl we de beschikbaarheid en betaalbaarheid van het schap voorop stellen. Onze toewijding is aan toekomstige generaties, om een leidende rol te blijven spelen in de transitie naar een duurzamer voedselsysteem. We zijn trots op koplopers als Albert Heijn, die andere merken binnen de Ahold Delhaize groep – en de sector – inspireren om duurzaamheidsprestaties naar een hoger niveau te tillen in hun markten."

Bron: Levensmiddelenkrant