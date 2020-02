Ahold Delhaize sluit laatste kwartaal 2019 sterk af

ZAANDAM - Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal een omzet van 17,4 miljard euro in de boeken gezet, 5 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst dikte met een kleine 7 procent aan tot 544 miljoen euro.

Het moederbedrijf van Albert Heijn, Etos en bol.com zag de omzet in Nederland met 4,5 procent toenemen tot een kleine 4 miljard euro. Dat is mede te danken aan sterke verkopen in de periode rond de feestdagen in december, waarin ook het marktaandeel sterk steeg. De omzet in België stagneerde op circa 1,3 miljard euro.

De Nederlandse onlineverkopen namen met bijna een vijfde toe tot 768 miljoen euro. Bij bol.com kwam de groei van de consumentenomzet uit op 28,7 procent, vooral dankzij hogere verkopen van artikelen namens andere aanbieders. De webwinkel slaagde er bovendien in de marges te verbeteren.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize het leeuwendeel van zijn geld verdient, bedroeg de omzet omgerekend 10,4 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten komt dat neer op een groei van 2,7 procent.

De winstgevendheid in de VS stond wel onder druk door concurrentie en extra investeringen. Het bedrijf kondigde al maatregelen aan om de distributie te verbeteren en kosten te besparen. Het laat nu ook weten dat het stopt met een bezorgdienst voor boodschappen in het midwesten van de VS, waarbij 500 mensen werken.

Over heel 2019 zette Ahold Delhaize een omzet van 66,3 miljard euro in de boeken. Dat betekent een groei op jaarbasis van 5,5 procent. Onder de streep bleef 1,8 miljard euro over, nagenoeg evenveel als in 2018.

