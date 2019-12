Audax neemt Bruna over

AMSTERDAM - Bruna gaat op in Audax Groep, de organisatie achter onder meer AKO en Marskramer. De boekwinkelketen met 273 vestigingen blijft wel onder de eigen naam actief. Audax-topman Casper de Nooijer noemt Bruna een "iconisch merk" en wil de keten een prominente rol geven in de strategie van zijn bedrijf.

Bruna, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de 19e eeuw, bestaat net als andere formules van Audax voor een groot deel uit franchisewinkels. De keten is nu nog voor 100 procent in handen van de Shared Stories Group, die Bruna zo'n twee jaar geleden overnam van PostNL en ING.

De partijen maken geen financiële details bekend. Ook is niet duidelijk wat de deal precies voor de werkgelegenheid betekent. Op het hoofdkantoor van Bruna werken zo'n 85 mensen.

Goed nieuws

Samen zijn Bruna en Audax goed voor een omzet van 350 miljoen euro, 1700 medewerkers en zo'n 1300 filialen. Beide partijen verwachten door schaalvoordelen en een grotere inkoopkracht sterker en efficiënter te kunnen werken. Dat laatste is goed nieuws voor Bruna. De keten was de afgelopen jaren vooral bezig met het terugbrengen van zijn verliezen.

Bruna-baas Stefan Hutten zegt dat zijn keten naadloos aansluit bij Audax. "Daarnaast leveren onze mensen met hun specifieke expertise bijvoorbeeld op het gebied van e-commerce een waardevolle bijdrage aan de gecombineerde organisatie."

Retail

Audax was onlangs nog negatief in het nieuws door leveringsproblemen bij franchiseketen Marskramer. Het concern, dat zichzelf een zakelijk platform voor logistieke retail noemt, benadrukte in oktober alles op alles te zetten om dat zo snel mogelijk op te lossen.

De Bruna-deal kan naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond. Onder meer de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet nog groen licht geven.

Bron: ANP