Albert Heijn kiest voor kleur met Pasen

ZEEWOLDE – Pasen staat voor de deur en bij Albert Heijn betekent dat vrolijkheid, kleur en – eindelijk weer – samenzijn. Tijdens een perslunch liet de Zaanse formule de genodigden vast kennismaken met het paasassortiment en de nieuwe, kleurrijke Allerhande.

“We gaan dit jaar weer helemaal uitpakken”, zei Imme Heestermans, editorial manager van Albert Heijn. Net als met kerst kiest AH ook nu weer voor een shared dining-concept; kleine gerechtjes, zodat iedereen kan pakken wat hij of zij lekker vindt. De gedekte tafel en de gerechten zijn kleurrijk: “En dan gebruiken we niet de pastelkleuren, zoals je vaak met Pasen ziet, maar we hebben de felste kleuren omarmd. Daar hebben we behoefte aan deze Pasen”, aldus Heestermans. Zo staat er een felgekleurde sushicake in Allerhande (vanaf maandag a.s. in de winkel) en is er een kant-en-klare rainbow layercake te koop, een ‘pronkstuk aan de paastafel’.

Culinair diner

Tijdens de lunch presenteerde de formule de vernieuwde merklijn Culii. Hiermee kunnen klanten zelf een culinair diner voor twee personen maken, met keuze uit vier voorgerechten, vier hoofdgerechten en twee nagerechten. Deze blijven ook na Pasen beschikbaar. Ook werd de nieuwe paascommercial getoond, die vanaf zondag op tv te zien is.

Bloementuintjes

Na het succes van de moestuintjes start Albert Heijn op 4 april met de bloementuintjes-spaaractie. Het doel van deze actie is, naast ‘zelf aan de slag te gaan met zaadjes en aarde’, een bijdrage te leveren aan het vergroten van de biodiversiteit. De actie is dan ook ontwikkeld in samenwerking met IVN Natuureducatie.

Bron: Levensmiddelenkrant