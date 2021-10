Albert Heijn kiest voor Nederlands rundvlees

ZAANDAM – Albert Heijn zet de volgende stap in de verduurzaming van het rundvleesassortiment en stapt over op rundvlees uit Nederland. De melkkoeien van het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma uit Nederland gaan ook voor vlees zorgen. Het doel hiervan is om beter eten bereikbaar te maken voor iedereen.

Het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma werd in juli 2020 uitgebreid met rundvlees ‘met een dubbel doel’. De koeien worden in eerste instantie gehouden voor de melkproductie en uiteindelijk worden ze geslacht voor hun vlees en krijgen zo een tweede doel. Rundvlees met een dubbel doel wordt nu in zo’n 150 winkels verkocht, dit wordt eind van het jaar verder uitgerold tot 250 winkels. In 2022 heeft de Zaanse supermarkt de ambitie om dit rundvleesassortiment in alle Nederlandse winkels aan te bieden.

Voordelen

De voordelen van koeien met een dubbel doel betreffen het klimaat, de boer en de koe. Op het gebied van klimaat wordt er minder CO2 per koe uitgestoten en doordat ze voer uit de regio krijgen is de CO2-footprint van transport lager. Voor de boer levert het voordeel op omdat deze zo meer waarde per beest genereert. Tot slot betekent het voor koeien dat ze na het leven als melkkoe in rust kunnen grazen, rusten en herkauwen om te groeien tot volwaardige vleeskoeien.

Nederland voor de koe

De supermarkt laat weten trots te zijn op de Nederlandse boeren waarmee wordt samengewerkt. De formule zet met deze keuze de stap om 90 procent van AH-rundvleesproducten van Nederlandse koeien aan te bieden. Hiermee verlaagt AH haar CO2-uitstoot en wordt de visie om versproducten zo dichtbij als mogelijk en zo ver als noodzakelijk in te kopen verder ingevuld.

