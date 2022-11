Albert Heijn op weg naar klimaatneutrale zuivelketen

ZAANDAM – Albert Heijn zet zich met haar Beter voor-programma’s in om de versketens (vlees, gevogelte, zuivel, eieren, groente en fruit) zo duurzaam, transparant en eerlijk mogelijk te maken. Voor deze programma’s werkt de supermarktketen samen met meer dan 1100 boeren en telers in de versketen.

Samen met zuivelverwerker Royal A-ware en Deltamilk, en alle 450 melkveehouders uit het Beter voor Koe, Natuur & Boer programma, werkt Albert Heijn aan de reductie van uitstoot van broeikasgassen. Een doeltreffende manier om de C02-voetafdruk te verminderen is het opsluiten van de koolstof in de bodem van de akkers. “Door het gras sinds 2020 niet te ploegen en ook kruiden in het land te zaaien, is nu bewezen door onafhankelijk onderzoek dat de bodem van de melkveehouders uit het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma - ruim 20.000 hectare grasland - tot twee keer meer koolstof bevat”, zegt Albert Heijn in het persbericht. Het vastleggen van CO2 in de bodem zorgt voor een betere werking en vruchtbaarheid van de grond.



Ambities

"We hebben de ambitie om in 2030, 45 procent minder CO2-uitstoot te realiseren in vergelijking met 2018. Het is dan ook van belang dat we samen met onze producenten en leveranciers verantwoordelijkheid blijven nemen en in actie komen. Dat doen we met dit unieke programma, door koolstof op te slaan in het eigen grasland van de melkveehouders. Zo’n 20.000 hectare groot. We hebben al klimaatneutrale eigen merk-bananen en Perla-koffie in ons assortiment. De resultaten van dit bodemonderzoek gaan we gebruiken in de vervolgstappen om te komen tot klimaatneutrale gecertificeerde zuivel- en kaasproducten. Zo zetten we weer een stap om de wereld beter achter te laten", aldus Constantijn Ninck Blok, directeur logistiek en keten bij Albert Heijn.

Bron: Levensmiddelenkrant