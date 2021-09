Foto's: Albert Heijn opent eerste voormalige Deen-winkel

ZAANDAM/AVENHORN – Marit van Egmond, algemeen directeur Albert Heijn, en supermarktmanager Jelle Blouw openden vandaag de eerste van in totaal 38 winkels die de Zaanse supermarktketen heeft overgenomen van Deen.

De winkel heeft zijn deuren geopend onder de allernieuwste formule: veel vers, gemak en digitale innovaties. Van Egmond: “Samen met onze nieuwe collega's gaan we ervoor zorgen dat klanten zich snel thuis voelen in onze winkels. Dat begint met het vertrouwde winkelteam, maar ook de geliefde Deen-producten die we in ons assortiment behouden, zoals de bloemen en planten, helpen daar zeker bij. We zijn nu hard aan de slag om de winkels om te bouwen zodat klanten snel weer hun dagelijkse boodschappen om de hoek kunnen doen.”

Groot aanbod

De nieuwe Albert Heijn die gevestigd is in winkelcentrum Vijverhof, heeft een groot aanbod verse groenten en fruit. Deze zijn onder meer afkomstig uit de regio, zoals spitskool uit Sint Pancras en ijsbergsla uit Heerhugowaard. Ook is er een groot biologisch en vega(n) assortiment en kunnen klanten kiezen uit veel verschillende ultraverse maaltijden en verspakketten. Voor ontbijt, lunch en borrel is er een uitgebreide keuze aan kazen uit binnen- en buitenland, vleeswaren, tapas en noten. Bij de bakkerij vinden bezoekers een ruime selectie vers afgebakken brood en gebak. Tevens worden West-Friese bakkersbroden en krustiebroodjes van Bakkerij Pater aangeboden.

Digitale innovaties

In de net geopende winkel zijn tien zelfscankassa’s en twee reguliere kassa’s te vinden. Bij alle producten hangen elektronische schapkaartjes met daarop de beste/actuele prijs en grote beeldschermen bieden klanten inspiratie en informatie over seizoensproducten en recepten. De komende weken staan er nog 37 openingen op het programma.

Bron: Levensmiddelenkrant