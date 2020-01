Albert Heijn opent filiaal in postkantoor Neude

UTRECHT - In het voormalige hoofdpostkantoor aan de Neude wordt op 12 februari een nieuwe vestiging van Albert Heijn geopend. Frans van Seumeren, de eigenaar van FC Utrecht, verricht de officiële opening.

Melissa Schuurman, de supermarktmanager van het nieuwe filiaal, vertelt dat er in de nieuwe winkel zo'n 150 werknemers aan de slag zullen gaan. Het merendeel is afkomstig uit andere Albert Heijn-winkels uit de omgeving, de overige medewerkers zijn nieuw. “We hebben kort geleden kennis met elkaar gemaakt. Het klikt, we vormen nu al een hecht team.”



Postkantoor

Het voormalige postkantoor is in de periode van 1919-1924 gebouwd. "Het is een prachtig, markant pand dat ook nog eens op een geweldige plek aan de Neude staat. We denken dat veel passanten onze winkel zullen bezoeken en dat medewerkers van omliggende kantoren er hun dagelijkse boodschappen gaan doen. We krijgen daarom een compleet assortiment met heel veel verse producten. Bij ons vind je straks ook een extra groot aanbod voor een snelle, lekkere en verantwoorde lunch. Kortom, een ideaal assortiment voor onze toekomstige klanten”, aldus Schuurman.

Bron: Levensmiddelenkrant