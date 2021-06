Albert Heijn verdubbelt Vlaams bezorggebied

ZAANDAM – Albert Heijn breidt zijn bezorggebied vanaf deze week uit in België. De formule gaat ook bezorgen in Gent, Aalst, Leuven en aan de rand van Brussel. Daarmee komt de teller bij onze zuiderburen op 800.000 huishoudens te staan: een verdubbeling.

In juli 2020 ging de bezorgdienst ‘Albert Heijn aan huis’ van start met 85.000 huishoudens in Antwerpen. In een aantal stappen heeft de organisatie het bezorggebied uitgebreid tot 400.000 huishoudens in de brede regio rond Antwerpen en Mechelen. Vandaag verdubbelt dat aantal naar 800.000. Vanuit het Home Shop Center in Eindhoven en twee hubs in Turnhout en Boom bezorgt Albert Heijn in Vlaanderen.

Winkels

De grootgrutter opende vorige week ook twee nieuwe winkels in België: in Vilvoorde en Merksem. Daar kan de consument nu ook een bezoek brengen aan de Nederlandse formule. Na deze openingen zijn er 63 winkels actief bij onze zuiderburen. “Het is de bedoeling dat het aantal winkels in Vlaanderen snel groeit naar honderd”, vertelde ceo Marit van Egmond tijdens het jubileum in maart. In het Belgische Wallonië is de supermarktketen nog niet actief.

Bron: Levensmiddelenkrant