Albert Heijn verduurzaamt zuivelschap

ZAANDAM – Albert Heijn zet een stap met de verduurzaming van zuivel. Het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma wordt uitgebreid met ongeveer 150 melkveehouders.

De nieuwkomers van zuivelleverancier Royal A-ware en Zuivelcoöperatie DeltaMilk leveren melk voor Zaanse Hoeve-producten. De grootgrutter startte in 2017 met Royal A-ware het programma, om met een gesloten productieketen zuivel en kaas onder het AH merk verder te verduurzamen. De agrariërs ontvangen voor de extra inspanning een hogere vergoeding. Zij krijgen dan 3 cent per liter melk, bovenop de prijs van weidemelk. Op termijn groeit dit uit naar 5 cent per liter. Dat zou hen zekerheid en continuïteit moeten bieden zodat ze kunnen investeren in hun bedrijven. Met de boeren die meedoen aan het programma maken de ketenpartners afspraken over de samenwerking op gebied van dierenwelzijn, natuur en de boer, meldt de formule.

Uitbreiden

Momenteel leveren zo’n driehonderd melkveehouders de zuivel die exclusief wordt verwerkt tot kaas en zuivelproducten voor Albert Heijn. Het gaat om de Hollandse kaas en zuivelproducten die worden verkocht onder het AH merk, zoals melk, karnemelk, yoghurt, Goudse kaas en Zaanlander kaas. De supermarktorganisatie gaat het Beter voor-programma uitbreiden naar dagverse Hollandse eet- en drinkzuivel en kaas die worden verkocht onder het eigen merk Zaanse Hoeve. De 150 nieuwelingen stromen aan het einde van dit jaar in. Hierdoor participeren uiterlijk in 2022 450 deelnemers in de groep.

