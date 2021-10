Albert Heijn vernieuwt ‘koken’ op app

ZAANDAM – Albert Heijn heeft onder de tab ‘Recepten’ in de AH app vrijwel alles vernieuwd. Dat gedeelte heet nu ‘Koken’ en gebruikers ervaren vanaf deze week meer gebruiksvriendelijkheid, andere functies en een andere look & feel.

De Zaanse formule speelt hiermee in op de trend dat steeds meer Nederlanders moeite hebben om te bedenken wat te gaan koken. Uit recent onderzoek in opdracht van Albert Heijn, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar, blijkt dat 56 procent een of meerdere keren per week er moeite mee heeft, terwijl dat zes jaar geleden nog maar 46 procent was.

Kookinspiratie

De grootgrutter wil die mensen bedienen en hen kookinspiratie voor lekkere, makkelijke en gezonde maaltijden bieden om zo beter eten voor iedereen bereikbaar te maken. Daarom hebben zij onder andere de volgende elementen vernieuwd en toegevoegd:



Deze week voor jou: Hier krijgen gebruikers elke week nieuwe recepten op basis van hun eigen voorkeuren.

Snel & Simpel: Wekelijks nieuwe en makkelijke recepten die veelal binnen vijftien minuten klaar zijn.

Bonuskoken: Onder deze categorie kan de consument maaltijden vinden met ingrediënten die op dat moment in de Bonus zijn.

Mijn recepten: Hier kunnen gebruikers favoriete recepten opslaan en organiseren zodat ze er altijd bij kunnen.

Ratings: Er is nu ook de mogelijkheid een oordeel over een recept te geven en te zien wat andere gebruikers ervan vinden.

Belangrijke stap

Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn is blij met alle vernieuwingen in de AH app en ziet het als een belangrijke stap om beter eten bereikbaar te maken voor iedereen: "Elke dag stellen we ons zelf de vraag: wat eten we vandaag? De meeste mensen hebben echter gemiddeld zo’n tien recepten in hun hoofd om uit te kiezen. Tegelijk weten we dat meer dan de helft van de Nederlanders graag nieuwe recepten uitprobeert, maar het moet vooral makkelijk en snel te bereiden zijn. We hebben ook niet zoveel tijd om te koken, gemiddeld besteden we daar achttien minuten aan. Daarbij komt dat we onszelf ook nog niet zo culinair vinden. Via de AH app willen we onze klanten helpen om makkelijk en gevarieerd te koken en betaalbaar en gezond te eten." Voor de meting zijn 1.700 mensen ondervraagd over hun eet- en kookgedrag en de afwegingen die zij maken als zij boodschappen doen voor een warme maaltijd.

Bron: Levensmiddelenkrant