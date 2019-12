Albert Heijn viert jubileum van winkelconcept

Nieuwe winkelinrichting in razend tempo uitgerold

GOES/ZAANDAM – Een gloednieuwe Albert Heijn zag onlangs in Goes het daglicht. Het is de 100ste filiaal met het nieuwste winkelconcept, dat zich richt op ‘veel vers, gemak en voordeel.’

De ombouw van het filiaal in Goes is onderdeel van een flinke slag die de formule landelijk aan het slaan is. Per week moeten drie winkels worden omgebouwd om overal het vernieuwde assortiment te kunnen bieden. Algemeen directeur Marit van Egmond van Albert Heijn: “In het nieuwste winkelconcept vind je een kwalitatief, lekker en innovatief versassortiment, en zie je veel digitale vernieuwing zoals led-schermen, elektronische prijskaartjes en zelfscankassa’s.”

Bewaartips

Voor iedere winkelopening traint Albert Heijn alle versmedewerkers. Dat is een uitgebreid traject met onder andere intensieve masterclasses in vers. Inmiddels hebben al zo’n 3.000 medewerker het speciale trainingscentrum in de Betuwe bezocht. “Wij vinden dat medewerkers een cruciale rol spelen bij vers, of het nu gaat om de beste verzorging van groente en fruit of het geven van bewaartips en advies over de lekkerste borrelplank”, aldus Van Egmond.

Volgens het nieuwe concept gebruikt ook de winkel in Goes ‘dry misting’ op de AGF-afdeling, een fijne verneveling van water waardoor groente en fruit langer vers blijven. Ook is er een citruspers waar je vers sinaasappelsap kunt tappen. De winkel heeft daarnaast een extra groot bakkersaanbod.

Volgens de Zaanse formule is het Zeeuwse publiek blij met de komst van een nieuwe Albert Heijn. “We hebben nu al veel klanten ontmoet. Er was veel belangstelling voor de opening. Het leek wel of heel Goes onze winkel wilde zien”, vertelt supermarktmanager Sandra te Wieske. “We krijgen veel complimenten. Klanten vinden onze Albert Heijn prachtig en zijn blij dat je er goed kunt parkeren.” Speciaal ter gelegenheid van de opening zijn er proeverijen en bijzondere activiteiten. Klanten kunnen tot 2020 elke week een minuut gratis winkelen winnen.

Vegan herkenbaarder

Onlangs maakte Albert Heijn bekend het biologische en veganassortiment opvallender te presenteren. De producten krijgen in principe een apart schap. De ruim 600 vegan en bioproducten in het reguliere assortiment zijn gemarkeerd met speciale schapkaartjes. “Door deze schapkaartjes zien klanten in één oogopslag welke artikelen vrij zijn van dierlijke ingrediënten en hoeven ze niet meer de ingrediëntenlijsten op producten te lezen”, aldus Albert Heijn. Online heeft de formule al een tijdje een vegan-zoekfilter.

Bron: Levensmiddelenkrant