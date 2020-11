Albron gaat samenwerken met Royal Swinkels Family Brewers

UTRECHT – De samenwerking tussen het foodservicebedrijf en de brouwer start het eerste kwartaal van 2021 en is in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Hiermee zullen de bieren van Royal Swinkels Family Brewers beschikbaar zijn op evenementen als de Nijmeegse Vierdaagse, Circuit Park TT-Assen, Keukenhof, op verschillende horecalocaties in stadscentra en shoppingcenters en bij Center Parcs.

Na een uitgebreide selectieprocedure is Albron in zee gegaan met de Bavariabrouwer. Het brede assortiment aan biersoorten, ook in de 0.0 varianten, sluit goed aan op de verschillende behoeften van het zeer gevarieerde publiek van de horeca-outlets, zo meldt Jan Willem Hilbron, Operationeel en commercieel Directeur bij Albron. “Voor onze groeistrategie in met name horeca op high traffic locaties, waren we op zoek naar een duurzame en sterke business partner die met ons meedenkt in de ontwikkeling van onze horecaconcepten.”

Hilbron is erg blij met de samenwerking. “De non-nonsense mentaliteit en de sterke ondernemersgeest van dit mooie familiebedrijf, maken een hechte band in korte tijd mogelijk, waardoor wij veel vertrouwen hebben in deze samenwerking. De belangrijkste speerpunten onder ons beleid zijn erop gericht ons aanbod steeds lekkerder, gezonder en duurzamer te maken. Swinkels Family Brewers heeft op dit moment de meest volwassen categorie alcoholvrije bieren.”

“Wij gaan voor duurzame samenwerkingen die gebouwd zijn op vertrouwen en het delen van dezelfde waarden binnen het ondernemerschap, waaronder duurzaamheid”, stelt Thijs de Kort, horecadirecteur Swinkels Family Brewers. “Onze circulariteitsambitie bleek van groot belang voor Albron voor hun keuze voor Swinkels Family Brewers. Daar zijn wij als familiebedrijf enorm trots op. We zien ernaar uit om straks ons brede aanbod aan bieren van Swinkels Family Brewers en Bier&cO terug te zien op de diverse locaties van Albron met uiteenlopende doelgroepen.“

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops