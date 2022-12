Alles draait om innovatie, ook bij Foodybox

‘Data zijn goud’

KOOG AAN DE ZAAN - Al tien jaar brengt marketing- en communicatiebureau Kroon op het Werk de Foodybox onder de aandacht. Minimaal vier keer per jaar wordt de Foodybox vol met innovatieve producten bezorgd bij influencers en zakelijke relaties. Het bureau voorziet de deelnemers van relevantie informatie over de manier en de hoeveelheid publiciteit die over de producten wordt gegenereerd.

“Het succes van deze manier van reclame maken is te danken aan het vangen van alle resultaten, zowel online als offline. Waar wordt er iets gepubliceerd over de producten uit de Foodybox en wat is het bereik”, vertelt Robert Kroon, managing director van het bureau. Data zijn voor de deelnemers belangrijk. Nu wordt er veertig uur per week gezocht naar resultaten. “Soms is dat makkelijk, maar omdat er online soms geen hashtags worden gebruikt of omdat berichten maar een beperkte tijd zichtbaar zijn, moeten we alles doorspitten. Het is voor ons en onze klanten belangrijk dat we geen enkele publicatie missen. Maar we moeten echt van dat handwerk af, want dat is gekkenwerk”, aldus Kroon.

Artificial intelligence

Als oplossing wordt er artificial intelligence ingezet. Er wordt een bot, een computerprogramma, ontwikkeld die 24/7 het internet afspeurt naar de producten uit de Foodybox. Het mooie daaraan is dat het programma een zelflerend vermogen heeft en dus steeds beter wordt. “Vanaf de eerste box in 2023 maken we van elk product een foto-dataset waarbij we het product van alle kanten fotograferen. Die informatie voegen wij naast alle andere data, zoekwoorden en informatie toe aan de bot. Al is er maar een halve foto gebruikt ergens op het internet, dan vinden wij die. Data zijn goud waard”, legt Kroon uit. “Door de informatie op deze manier te verzamelen kunnen wij sneller rapporteren en dat heeft effect op ons product”, stelt Kroon. “Wij zijn echt trots op deze introductie. Dat wordt ondersteund met een seminar voor onze klanten onder de naam ‘Search and See’. Daarnaast lanceren we volgend jaar een nieuwe, interactieve website en een applicatie voor klanten. Zo kunnen we de deelnemende bedrijven nog beter voorzien van alle relevante informatie over hun producten.”

Bekijk hier een uitgebreid overzicht van de Foodybox kerst 2022.



Bron: Levensmiddelenkrant



Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.