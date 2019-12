Winnaar Gouden Partner: ‘Katja houdt zich goed staande tussen de grote jongens’

’s-HEERENBERG – Katja Fassin BV heeft de Gouden Partner in ontvangst genomen in de categorie suikerwerk voor het criterium rendementsbijdrage. ‘Dit resultaat is echt een gezamenlijk succes door de inspanningen van een klein maar hecht team’, aldus Floortje Sjoer, brand manager bij Katja.

Sjoer vervolgt: “we schakelen snel en houden elkaar scherp. Samen met de retailers hebben we gezorgd voor een sterke schappositie met hoge rotaties. Katja heeft tussen 2014 en 2016 het lef getoond om haar hele assortiment, ook de hardlopers, gelatinevrij te maken . Met deze sterke en unieke “Veggie” propositie hebben we inmiddels wel bewezen dat we een plek in het zoetwarenassortiment hebben veroverd waar niemand meer omheen kan. De consumenten waarderen dat en daar worden niet alleen wij, maar ook de retailers blij van. Dat blijkt wel uit deze prijs.“

Trots

“Na alle investeringen die wij hebben gedaan op het merk en de kwaliteit van ons assortiment, is het een groot compliment dat dit resulteert in waardering vanuit de handel. Daarom zijn we erg trots dat Katja is uitgeroepen als Gouden Partner.” Als advies om het rendement van suikerwaren te verbeteren, geeft Sjoer de retailers mee dat het belangrijk blijft om het core assortiment op orde en beschikbaar te hebben in de winkels. “Te vaak zien we nog lege of half leeg geroofde schappen in de winkels waardoor er impulsaankopen verloren gaan. Daarbij hebben we samen de kans, maar ook de verantwoordelijkheid, om gehoor te geven aan de vraag naar vernieuwende en verantwoorde concepten. Innovatie blijft één van de pijlers waarop groei is gebaseerd. Hoewel het een lastige zoektocht is om te bepalen voor welke verantwoorde producten de consument nu echt warmloopt, biedt het wel kansen om waarde toe te voegen aan deze categorie. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om beter op thema’s aan te sluiten, zoals het suikerfeest of de week zonder vlees. Deze thema’s passen natuurlijk prima bij onze Veggie propositie. Sinds we in 2016 overgegaan zijn op de veggie-receptuur zien we dat het merk jaar in jaar uit groeit vanuit de base. Als relatief kleine speler houden we ons heel goed staande tussen de grote jongens. Daar zijn we erg trots op. In de samenwerking zoeken we altijd naar het gezamenlijke belang en dat is uiteindelijk het bereiken van consumenten met gewilde producten. Als het vertrekpunt een win-win situatie voor beiden is en je met aandacht en respect voor elkaar werkt, zorg je samen voor een gezonde zakelijke relatie.”

Inkopersreactie Christian Freeke category manager KW Coop

Katja Fassis is een partij die continu innoveert, aldus Christian Freeke. "De onderscheidende producten van Katja hebben een positieve uitstraling in de schappen van onze winkels en leveren bovendien een postieve bijdrage aan het rendement binnen de categorie suikerwerk. Ze blijven continu innoveren, zoals de onlangs geïntroduceerde VolFruit; een lijn snoepgoed dat voor 97 procent uit fruit bestaat. Dit zijn artikelen van toegevoegde waarde, omdat ze aansluiten bij een actuele trend: bewust snoepen."

Bron: Levensmiddelenkrant