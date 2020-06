‘Aluminium is geschikt alternatief voor verduurzamen verpakkingen’

Verpakkingsmateriaal dat optimaal bijdraagt aan een circulaire economie

ARNHEM - Een derde van het wereldwijd geproduceerde voedsel wordt verspild. De verpakking speelt hierbij een essentiële rol. Bunzl Retail & Industry en partner Plus Pack vertellen meer over een van de milieubewuste alternatieven voor verpakkingsmateriaal (aluminium) en de praktijk van maaltijdverpakkingen.

De vraag naar maaltijdverpakkingen groeit. Maaltijdverpakkingen kunnen op verschillende manieren worden verduurzaamd. Ligt de focus op hergebruik (reuse)? Op materiaalvermindering of het verminderen van voedselverspilling (reduce)? Op het verwerken na gebruik (recycle)? Op de inzet van alternatieve en hernieuwbare grondstoffen (renew)? Of op de inzet van andere grondstoffen (resources)?

Francesco Serreli, category manager Bunzl Retail & Industry: “Deze keuzes zijn afhankelijk van de identiteit en het duurzaamheidsbeleid van de organisatie.” Deze uitgangspunten zijn één. De doelstellingen die vanuit de overheid worden gesteld, zijn twee. Zo is een van de doelstellingen dat in 2030 alle verpakkingen 100 procent recyclebaar moeten zijn. Deze ontwikkelingen vragen om expertise op het gebied van duurzaam verpakken.



Alternatief

Voor welk verpakkingsmateriaal kies je dan bij maaltijden? Nils Jelsma, salesmanager Plus Pack: “Aluminium heeft de hoogste recyclingcijfers in Europa: 69 procent van het totale beschikbare aluminium wordt gerecycled en Nederland scoort 84 procent voor het recyclen hiervan. Dit maakt het een geschikt duurzaam alternatief voor maaltijdverpakkingen.”

Verpakkingen spelen een zeer belangrijke rol voor maaltijden om diverse redenen. Serreli licht toe: “De verpakking biedt bescherming tijdens het transport en de opslag en draagt bij aan een langere houdbaarheid van de maaltijd. De aluminium verpakkingsvarianten die hersluitbaar zijn, stimuleren daarnaast het behouden van de versheid van maaltijden. Tot slot biedt het aanbieden van verschillende formaten, zoals portieverpakkingen, de mogelijkheid aan de consument om keuzes te maken die aansluiten bij de individuele wensen en behoeften.”

Waarom aluminium maaltijdverpakkingen dan geschikt zijn voor de toekomst? “Dit materiaal is oneindig recyclebaar zonder dat daarbij de eigenschappen verloren gaan. Daarnaast is een aluminium maaltijdverpakking van monomateriaal en licht van gewicht in vergelijking met plastic. Dit laatste is interessant voor het logistieke proces. Overigens is plastic niet slecht, dat is de perceptie van de consument. Plastic heeft als materiaal eveneens veel goede eigenschappen, waaronder de recyclebaarheid”, vult Serreli aan.

Aluminium beschikt ook over een aantal belangrijke technische eigenschappen, vertelt Jelsma. “De aluminiumbak kan gebruikt worden om voeding in te verwarmen. De verpakking kan temperaturen van -40 graden tot 350 graden verdragen en het materiaal zorgt voor een gelijke warmteverdeling. De duurzame maaltijdverpakkingen hebben het hoogste niveau van voedselveiligheid door unieke barrière-eigenschappen. Het is tevens mogelijk om de verpakking te personaliseren met kleuren, prints of reliëf om de maaltijdverpakking als marketingmiddel in te zetten en te laten bijdragen aan de klantbeleving. En, niet geheel oninteressant, het materiaal aluminium is in relatie tot de verpakkingsbelasting een aantrekkelijk alternatief in verband met het lage tarief.”



Premium

Bunzl Retail & Industry biedt verschillende aluminium verpakkingsconcepten aan. “Bijvoorbeeld de Ready2Cook en Ready2Heat oplossingen, waarmee kant-enklaarmaaltijden snel bereid en geserveerd kunnen worden dankzij het premium design. Deze concepten zijn ook geschikt voor het verpakken van losse maaltijdcomponenten zoals vlees, vis of groenten. Daarnaast zijn de verpakkingen beschikbaar in kleine formaten en daarmee geschikt voor de groeiende trend in tapas”, vertelt Serelli.



Aluminium is dus een goed alternatief voor het verduurzamen van verpakkingen. “We werken daarin nauw samen met Plus Pack. De begrippen uit de circulaire economie, de ‘R’en’, zijn daarin altijd de basis en bepalend voor de materiaalkeuze. Dat kan voor maaltijdverpakkingen dus bijvoorbeeld aluminium zijn, maar ook PET, gerecycled plastic of karton.”

Door vanuit dit basisprincipe te werken, alle materialen te leveren en uitgebreid aandacht te besteden aan de verwerking en de communicatie richting de consument, werkt Bunzl graag samen met zijn klanten aan het verduurzamen van verpakkingen en een circulaire economie.



Dit artikel verscheen eerder in de Levensmiddelenkrant en Out.of.Home Shops special ‘SamenSterk’. Abonneren? Klik hier voor Levensmiddelenkrant en klik hier voor Out.of.Home Shops.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops