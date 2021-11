Amarula lanceert vegan cream likeur en likeur met koffiesmaak

ROTTERDAM – Het assortiment van de Zuid-Afrikaanse creamlikeurenfabrikant Amarula wordt uitgebreid met twee nieuwe smaken: een veganistische cream likeur met de smaak van marulavrucht, kokosnoot, karamel en vanille en de variant Ethiopean Coffee, een romige likeur met koffiesmaak.

De Amaruladranken worden gemaakt van de vrucht van de marulaboom. Deze heeft een volle smaak en structuur. De boom groeit in heel Afrika onder de Sahara. Het cremè-karakter van de likeur komt van toegevoegde room.

Vegan likeur

Met de vegan likeur speelt de producent in op de groeiende vraag onder consumenten naar eten en drinken zonder dierlijke producten. Volgens de fabrikant heeft de likeur nog steeds de herkenbare smaak van het marulafruit, die de basis vormt voor alle likeuren van Amarula. “Daarnaast heeft de veganistische likeur een exotische ‘touch’ gekregen door de toevoeging van kokosnoot, karamel en vanille”, aldus Amarula. Naast dat het veganistisch is, bevat het drankje geen kleur- en smaakstoffen en is deze gluten- en lactosevrij. De vegan variant verschijnt begin volgend jaar op de markt.

Ethiopean Coffee

De tweede lancering, Ethiopean Coffee, is een nieuwe smaak in het assortiment van Amarula. Marulafruit en koffiebonen vormen volgens het merk een goede combinatie. Amarula geeft ook een serveersuggestie, waarmee de subtiele mokka- en chocoladesmaak naar voren komt: “Wanneer de Amarula gekoeld wordt gedronken met ijs of als je een scheutje toevoegt aan een kop koffie of espresso, komen de smaken echt tot hun recht.”

Nieuw jasje

Om de verschillende smaken van elkaar te onderscheiden krijgen de flessen een nieuwe look. De Afrikaanse olifant, die graag het marulafruit eet, blijft het symbool op de Amarulaflessen. De producten vallen straks nog meer op doordat ze, ieder met hun eigen kleur, worden voorzien van een sleeve over de flessen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops