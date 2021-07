Amazon bezorgt vanaf vandaag vanuit Rozenburg

AMSTERDAM – Amazon opent vandaag het eerste deliverystation in Nederland. De nieuwe locatie in Rozenburg-Schiphol zorgt voor meer snelheid en flexibiliteit binnen het bezorgnetwerk van de webgigant.

Vanuit het 8500 m2 tellende gebouw worden pakketten straks bezorgd bij klanten in het gebied rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Haarlem. Amazon meldt dat deliverystations een cruciale rol spelen in de laatste kilometers van het bestelproces en zorgen voor extra bezorgsnelheid bij hun klanten. Bestellingen worden vanuit bestaande Amazon magazijnen en sorteringscentra in Europa verstuurd naar het deliverystation, waar ze in bestelauto’s worden ingeladen om vervolgens te bezorgen bij klanten thuis.

Verheugd

"We zijn verheugd dat we ons eerste deliverystation lanceren in Nederland,” zegt Roeland Donker, country manager Amazon Nederland. "Sinds de lancering van Amazon.nl in 2020, hebben wij veel positieve feedback ontvangen van onze Nederlandse klanten. Naarmate de groei van ons bedrijf blijven we investeren, met name in ons logistieke netwerk binnen Nederland. Met de introductie van dit nieuwe deliverystation wordt de bezorging aan onze klanten nog efficiënter.”

Bron: Levensmiddelenkrant