Amstel grijpt terug op iconische gezichten

ZOUTERWOUDE – Amstel wil zichzelf opnieuw sterk gaan associëren met ‘vriendschap’ en brengt daarom de drie vrienden terug die jarenlang in de Amstel commercials te zien waren. De brouwer wil hiermee terug naar de essentie: vriendschap, humor en een biertje.

In de nieuwe campagne van Amstel, die vanaf maandag voor het eerst op de Nederlandse televisie en online te zien is, staat vriendschap centraal, opnieuw met drie vrienden. In de aftrap van de campagne maken de 'oude' drie vrienden nog eenmaal hun opwachting.

"Amstel is één van de grootste merken van Nederland en daar zijn we ontzettend trots op”, aldus Thom Ligthart, marketing manager Amstel. “We willen heel Nederland laten zien waar het merk echt voor staat. Veel ondernemers hebben al jarenlang een bijzondere band met ons bier. Zij kennen dat echte Amstel-gevoel, maken dagelijks hun gasten mee en snappen wat het merk bijzonder maakt. We zijn ervan overtuigd dat we juist met deze campagne het ultieme Amstelgevoel kunnen laten zien: wat heb je nu eigenlijk nog meer nodig in het leven dan je vrienden, gezelligheid en een biertje?"

De Vrienden van Amstel Live is in de afgelopen 22 jaar uitgegroeid tot het grootste muziekevenement van Nederland. De nieuwe campagne wil terug naar de essentie: 'Vriendschap'. Paul van Kuilenburg, strategy director bij Alfred International – de lead agency van Amstel, licht zijn keuzes toe: "Bij een bier van deze kwaliteit hoort ook een bijzondere beleving en een duidelijk merkgevoel. Dat gevoel is bij Amstel altijd ijzersterk geweest. Amstel is puur, echt, vrij van opsmuk en met veel humor. Met de nieuwe campagne, waarin opnieuw drie vrienden de hoofdrol vertolken, keren we terug naar de basis, terug naar de essentie."

